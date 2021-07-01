Диеты и здоровье сердца

Южной диетой или диетой в южном стиле ученые называют тип питания, для которого характерно употребление большого количества добавленных жиров, жареной пищи, яиц, мясных субпродуктов и обработанного мяса, сладких напитков.

Также на тему: Почему лучше ограничить потребление картофеля: нашли новые веские причины

Ранее уже было известно, что у людей, которые придерживаются этой диеты, инфаркты миокарда, острые проявления ишемической болезни сердца (например, инфаркт) развиваются на 56% чаще, чем у тех, кто придерживается другой диеты. Также южная диета у людей старше 45 лет связана с повышенным риском смерти от любой причины. В то же время средиземноморская диета связана с противоположным эффектом – она снижает этот риск.

Средиземноморская диета – одна из диет, которую рекомендуют эксперты для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Она содержит большое количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых. В ней мало красного и обработанного мяса, добавленного сахара.

Новое исследование

В новом исследовании ученые установили связь между типом питания и риском внезапной сердечной смерти. Они проанализировали данные о более чем 21 тысяче человек старше 45 лет, за которыми наблюдали около 10 лет. Это были жители США из так называемого "инсультного пояса" – южных штатов, в которых чаще, чем на остальной территории страны, случаются инсульты.

Авторы исследования изучили диету участников. Их питание оценили с помощью специальной шкалы, которая показывает степень склонности к средиземноморской диете. Риск внезапной сердечной смерти (ВСС) ученые рассчитали для людей, у которых во время начала наблюдения не было сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск внезапной смерти