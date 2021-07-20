Ученые назвали заболевание, причиной которого могут быть перепады давления

Ученые обнаружили, что перепады артериального давления могут быть связаны с риском деменции и снижением функций мозга у пожилых людей. Особенно это касается мужчин.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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Какие могут быть проблемы с давлением

Гипертония – постоянное высокое кровяное давление – у людей среднего возраста является сильным прогностическим фактором деменции в будущем.

– постоянное высокое кровяное давление – у людей среднего возраста является сильным прогностическим фактором деменции в будущем. Колебания давления, которое превышает норму – также разрушает когнитивную функцию.

То есть если давление непостоянное, человек постоянно находится в состоянии гипертонических кризов. В случае, если ему сбивают давление препаратами – это сильно ускоряет развитие деменции и умственных расстройств в старости.

Детали исследования

Ученые проследили за участниками исследования: периодически им проводили серию когнитивных тестов – проверяли глобальную и эпизодическую память, скорость восприятия информации, внимание. А также измеряли артериальное давление.

Участников разделили на три группы:

с низким,

средним

высоким давлением.

Сначала давление никак не влияло на функции мозга людей обоих полов. Со временем ученые обнаружили различия.

! У людей с высоким давлением ученые зафиксировали повышенный риск деменции и снижение когнитивных способностей по сравнению с людьми, которые находились в группе низкого давления.

Ученые также обнаружили, что нестабильность артериального давления может привести к повреждению микрососудов, а впоследствии и нейронов мозга, связанных с болезнью Альцгеймера.

Причинно-следственную связь еще предстоит установить

В то же время пока ученые еще не установили, вызывают ли колебания давления деменцию, или наоборот – деменция является причиной скачков давления.

Артериальное давление связано со структурными изменениями мозга, в частности, с усилением поражений, которые называются гиперинтенсивнистю белого вещества. Вызваны ли эти изменения давлением, или наоборот, неизвестно,

– подытожили исследователи.

Ученые также обнаружили, что у мужчин такие процессы развиваются чаще, чем у женщин.

К слову, чтобы исследование было точным, ученые учли также такие факторы, как неконтролируемое высокое кровяное давление и курение, но повышенный риск для мужчин оставался.

Почему у мужчин и женщин разные риски

Вероятной причиной гендерных различий, влияющих на риски деменции, являются половые гормоны, в частности эстроген.

Ученые отмечают, что в этой области необходимы дополнительные исследования различий между полами.

Также ученые планируют установить, может ли снижение давления сохранить когнитивные функции.