Нейросексизм: ученые не обнаружили функциональной разницы между мужским и женским мозгом
В обществе прочно утвердилось мнение о том, что мужской мозг имеет определенные преимущества над женским, ведь он больше по размеру. Однако ученые, детально изучившие эту тему, сделали другие выводы.
Источник:My Modern Met
Исследовательская группа под руководством невролога Лизе Элиот из Чикаго проанализировала научные обзорные работы за последние 30 лет, которые были сосредоточены на изучении мозга в контексте возможных различий между мужчинами и женщинами. Их исследования развенчивают мифы, которые способствуют нейросексизму в обществе.
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Что обнаружили исследователи
Перебирая прошлые исследования, команда обнаружила, что много экспериментов, которые свидетельствовали об отсутствии разницы между мужским и женским мозгом, просто не были опубликованы. Как результат, известными стали теории, которые способствовали нейросексизму – устойчивому убеждению, основанному на предвзятой науке, что женский мозг менее развит, менее пространственный, менее логичный и тому подобное.
Ученые также изучили опубликованные данные, чтобы определить, насколько фактически была обнаружена разница. Результаты выразительны: человеческий мозг невероятно похож по структуре и функциям в двух полов. Наиболее заметная разница – мозг взрослых мужчин в среднем на 11% больше.
Этот факт известен еще с XIX века. Тогда это рассматривалось как научное доказательство слабых возможностей женского мозга. Однако, ученые утверждают, что этот дополнительный размер части приписывается белому веществу, и нет взаимосвязи с тем, что больший мозг "лучше". Мужской мозг производит те же функции, что и женский.
Человеческий мозг / Фото My Modern Met
Выводы ученых
- Удаляя размер как разницу, команда обнаружила, опубликованные выводы за последние 30 лет не подтверждают идею о том, что человеческий мозг является диморфным, то есть таким, который может быть в двух формах. На самом деле он довольно мономорфный – существующий в единой форме.
- Что касается различий в структуре мозга и его латеральности (доминировании одной части мозга), то согласно статистике половой аспект составляет разницу в менее чем 1%.
- Ученые утверждают, что эта находка полностью развенчивает миф XIX века о том, что у мужчин больше развито левое полушарие, поэтому они логичнее и умнее, а у женщин – правое, поэтому они более эмоциональны и артистичны.
Функции левого и правого полушарий мозга / Фото llt.multycourse
Этот недавний обзор исследователей стал толчком для нового направления изучения человеческого мозга как мономорфного. Неврологи начинают перерабатывать свой подход, основанный на разнице полов.
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