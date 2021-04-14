В обществе прочно утвердилось мнение о том, что мужской мозг имеет определенные преимущества над женским, ведь он больше по размеру. Однако ученые, детально изучившие эту тему, сделали другие выводы.

Исследовательская группа под руководством невролога Лизе Элиот из Чикаго проанализировала научные обзорные работы за последние 30 лет, которые были сосредоточены на изучении мозга в контексте возможных различий между мужчинами и женщинами. Их исследования развенчивают мифы, которые способствуют нейросексизму в обществе.

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Что обнаружили исследователи

Перебирая прошлые исследования, команда обнаружила, что много экспериментов, которые свидетельствовали об отсутствии разницы между мужским и женским мозгом, просто не были опубликованы. Как результат, известными стали теории, которые способствовали нейросексизму – устойчивому убеждению, основанному на предвзятой науке, что женский мозг менее развит, менее пространственный, менее логичный и тому подобное.

Ученые также изучили опубликованные данные, чтобы определить, насколько фактически была обнаружена разница. Результаты выразительны: человеческий мозг невероятно похож по структуре и функциям в двух полов. Наиболее заметная разница – мозг взрослых мужчин в среднем на 11% больше.

Этот факт известен еще с XIX века. Тогда это рассматривалось как научное доказательство слабых возможностей женского мозга. Однако, ученые утверждают, что этот дополнительный размер части приписывается белому веществу, и нет взаимосвязи с тем, что больший мозг "лучше". Мужской мозг производит те же функции, что и женский.



Человеческий мозг / Фото My Modern Met

Выводы ученых

Удаляя размер как разницу, команда обнаружила, опубликованные выводы за последние 30 лет не подтверждают идею о том, что человеческий мозг является диморфным, то есть таким, который может быть в двух формах. На самом деле он довольно мономорфный – существующий в единой форме.

о том, что человеческий мозг является диморфным, то есть таким, который может быть в двух формах. На самом деле он довольно мономорфный – существующий в единой форме. Что касается различий в структуре мозга и его латеральности (доминировании одной части мозга), то согласно статистике половой аспект составляет разницу в менее чем 1% .

. Ученые утверждают, что эта находка полностью развенчивает миф XIX века о том, что у мужчин больше развито левое полушарие, поэтому они логичнее и умнее, а у женщин – правое, поэтому они более эмоциональны и артистичны.

Функции левого и правого полушарий мозга / Фото llt.multycourse

Этот недавний обзор исследователей стал толчком для нового направления изучения человеческого мозга как мономорфного. Неврологи начинают перерабатывать свой подход, основанный на разнице полов.