Ученые объяснили, почему фраза "я вакцинирован и переболел" – не оправдание

Ученые рекомендуют уменьшить социальные контакты даже тем людям, которые вакцинированы и переболели коронавирусом. И отмечают, что лучше отказаться от проведения массовых мероприятий.

Более того, защитные маски стоит использовать всем. На этом акцентируют вирусологи Немецкого федерального института имени Роберта Коха (RKI), который анализирует распространение COVID-19 для правительства Германии.

Внимание Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19, – Кузин

В заявлении ученые отмечают, если же ограничить контакты невозможно, стоит по необходимости тестироваться на коронавирус и использовать мобильное приложение, через которое отслеживаются контакты с инфицированными людьми. Все это независимо от статуса вакцинированного или выздоровевшего от COVID-19.

Все из-за "тревожной ситуации" с темпами распространения коронавируса.

Вместе с тем, всем гражданам рекомендуется соблюдать дистанцию в помещениях. А те необходимо регулярно проветривать.

Почему всем нужно соблюдать ограничения Данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что естественный иммунитет может быть кратковременным, а после вакцинации он сильнее и стабильнее. Вместе с тем, это не значит, что вы не можете заболеть. Однако риск для вакцинированных быть госпитализированным или умереть от недуга значительно снижается. Поэтому абсолютно всем нужно соблюдать ограничения, ведь вирус никуда не исчез, и пандемию пока не побороли.

Почему немецкие вирусологи встревожены

Издание сообщает, что 12 ноября показатель новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения в течение семи дней достиг в Германии 263,7. Накануне он был 249,1, а еще неделю назад – 169.

По данным Института Коха, в ФРГ за последние сутки инфицировались 48 640 человек.

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировали 24 058 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них детей − 1 616, медработников − 468. Летальных случаев − 750.