Ученые обнаружили 14 генов, которые могут вызвать увеличение веса, и еще 3, предотвращающие это

Хотя принято считать, что основные факторы увеличения веса у людей это чрезмерный аппетит и отсутствие физической нагрузки, но ученые начинают рисовать гораздо более сложную картину. Оказывается, значительную роль в этом также могут играть наши гены.

Команде ученых из Университета Вирджинии во время исследования удалось выявить 14 генов, которые могут вызвать увеличение веса, и еще 3, которые способны предотвратить это. Ученые надеются, что их открытие поможет сделать весомый прорыв в лечении ожирения.

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Гены и ожирение

Известно, что существуют сотни генов, связанных с ожирением, которые больше распространены среди людей с лишним весом, чем со здоровым. Поэтому команда поставила перед собой задачу определить, какие из этих генов играют причинно-следственную роль в содействии или предотвращении набора веса.

Для этого они разработали автоматизированный конвейер для одновременного тестирования сотен генов. И помогли им в этом скромные черви, известные как Caenorhabditis elegans. Эти крошечные особи, которые живут в гнилистой растительности, делят более 70% наших генов и стали основой для многих ключевых научных открытий.



Червь Caenorhabditis elegans / Фото Wikimedia Commons

Как проводили исследование

Разрабатывая новый подход некоторых червей исследователи посадили на нездоровую диету с высоким содержанием фруктозы, чтобы они служили как модель для ожирения, тогда как контрольная группа получала обычную пищу.

с высоким содержанием фруктозы, чтобы они служили как модель для ожирения, тогда как контрольная группа получала обычную пищу. Затем ученые применили машинное обучение для скрининга 293 генов , пытаясь выявить те, которые непосредственно вызывают или предотвращают ожирение у глистов.

, пытаясь выявить те, которые непосредственно вызывают или предотвращают ожирение у глистов. Этот анализ позволил исследователям идентифицировать 14 генов , которые вызывают ожирение, и еще 3 других , что приглушают набор веса.

, которые вызывают ожирение, и еще , что приглушают набор веса. Когда ученые заблокировали негативное воздействие трех генов, это привело к тому, что черви жили дольше и были с лучшими нервно-двигательными функциями.

Мы ожидаем, что наш подход и новые гены, которые мы обнаружили, ускорят разработку методов лечения, чтобы уменьшить бремя ожирения,

– отметила автор исследования Эйлин О'Рурк.

И хотя у открытия многообещающие перспективы, команда понимает, что нужно еще провести много исследований, прежде чем приступить к разработке лекарств, направленных влиять на эти гены.



Автор исследования Эйлин О'Рурк / Фото Университета Вирджинии