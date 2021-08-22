В частности, пищевая добавка блокирует репликацию SARS-CoV-2 в клетках. Всего ученые обнаружили по меньшей мере 17 препаратов, 10 из которых сейчас исследуют против коронавируса впервые.

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Что известно о препаратах

7 из этих соединений были обнаружены в предыдущих исследованиях перепрофилирования лекарств, в частности ремдесивир, который является одним из немногих одобренных FDA препаратов для лечения COVID-19.

А вот еще 10, и в том числе – одна биодобавка – ученые протестировали впервые – успешно.

Традиционно процесс разработки лекарств занимает десятилетия, а у нас просто нет десятилетия. Выявленные нами методы лечения хорошо подходят для фазы 2 клинических испытаний, поскольку их безопасность уже установлена,

– сообщил один из авторов исследования.

Как действуют препараты

17 соединений-кандидатов в нескольких типах клеток, включая клетки легких человека, получены из стволовых клеток, в попытке имитировать инфекцию SARS-CoV2 в дыхательных путях.

9 из них показали противовирусную активность в разумных дозах, в частности лактоферрин, белок, содержащийся в грудном молоке человека. Он также продается в качестве пищевой добавки, полученной из коровьего молока.

Мы обнаружили, что лактоферрин обладает высокой эффективностью в предотвращении инфекций,

– сказал Секстон.

Ранее ученые обнаружили, что такая эффективность распространяется даже на новые варианты SARS-CoV2, и даже против мутированного штамма Дельта.

В дальнейшем ученые планируют начать клинические испытания этого соединения, чтобы изучить перспективу снижения вирусной нагрузки и воспалительных процессов у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, ученые обнаружили ряд соединений, называемых ингибиторами MEK, которые обычно назначают для лечения рака.

Суть терапии

Технология базируется на принципах действия интерференционной РНК, которая предотвращает репликацию вируса внутри клеток человека.

Ученые обнаружили, что количество вирусных частиц у исследуемых мышей снизилось на 99,9%. Хотя результаты перспективны, до сих пор технологию протестировали только на мышах.

Ученые предположили, что препарат можно вводить пациентам ежедневно до 5 дней, например, больным в больнице, либо однократно, если кто-то только что подвергся воздействию коронавируса; однако конкретных данных об этом пока нет.