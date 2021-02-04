В британском штамме коронавирусной инфекции обнаружили новую мутацию. Ученые считают, что новая мутация под названием "E484K" может быть устойчивой к вакцине BioNTech/Pfizer.

Источник: CNN

Об этом говорится в докладе Public Health England. Так, антитела из крови людей, получивших вакцину от Pfizer, показали, что вакцина становится в 10 раз менее эффективной от коронавируса с мутацией E484K.

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Добавим, ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

В отчете ВОЗ по деталям о "британском" и "южноафриканском" штаммах коронавируса говорится, что мутация была недавно обнаружена минимум в 11 образцах штамма в Британии.

Некоторые из этих образцов могли приобрести эту мутацию самостоятельно, вместо того, чтобы распространяться от одного случая. Таким способом новая мутация может стать устойчивой к иммунной защите, которая появляется после вакцинации, или может с большей вероятностью вызвать повторное заражение.

Это, кажется, не прекрасные новости об эффективности вакцин,

– считает доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер.

Что известно о "британский" штамм коронавируса

Вспышку нового штамма коронавируса зафиксировали в Великобритании.

Поэтому страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.

В ВОЗ объяснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала