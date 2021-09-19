Ученые обнаружили, что проблемы со зрением могут негативно повлиять на интеллект пожилых людей

Американские ученые обнаружили, что существует связь между остротой зрения и когнитивными функциями мозга у пожилых людей. Если пенсионеры начинают видеть хуже, то это может негативно повлиять на их умственные способности.

Об этом говорится в исследовании ученых из Института глаз Уилмера при Университете Джона Хопкинса. В то же время они отмечают, что существует множество способов укрепить здоровье мозга людей с недостатками зрения.

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Об исследованиях

В исследовании приняли участие примерно 1200 мужчин и женщин в возрасте 60–94 лет.

Каждые 1–4 года в период с 2003 по 2019 год они проходили проверку зрения и когнитивных функций.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто на начальных тестах имел низкие баллы по остроте зрения, у них со временем ухудшилась память, речь, внимание и способность идентифицировать и находить объекты в пространстве.

Когда люди теряют зрение, они меняют образ жизни. В частности, уменьшают физическую и социальную активность. И то, и другое очень важно для поддержания здоровья мозга. Поэтому это приводит к быстрому снижению когнитивных способностей,

– пояснила эпидемиолог Института глаз Уилмера Бонниэлин Свенор.

Существует ли обратная связь между когнитивными функциями и зрением

Ранее другая группа ученых из Медицинской школы Миллера при Университете Майами исследовала, существует ли обратная связь между когнитивными функциями и зрением. В эксперименте приняли участие 2520 взрослых людей в возрасте 65–84 года.

Ученые обнаружили, что ухудшение зрения в два раза чаще влияло на снижение когнитивных функций, чем наоборот.

Помочь избежать умственного спада может своевременная диагностика и коррекция зрения на ранних этапах, отмечает руководитель исследования Дайан Чжэн. Вот почему следует регулярно проверять здоровье глаз, особенно у пациентов с диабетом, глаукомой или другими состояниями, которые могут повредить зрение. Также важно правильно выбирать очки.



Важно правильно выбирать очки / Фото pexels

Цветовой контраст

Однако, по словам доктора Свенор, очки ничем не помогут при заболевании сетчатки, возрастной дегенерации желтого пятна или глаукомы. В таком случае лучшим решением станет так называемая реабилитация слабовидящих. Это своего рода физиотерапия для глаз, которая помогает тем, кто плохо видит, адаптироваться к обычным ситуациям и лучше функционировать в обществе.

Люди с нарушениями зрения могут использовать полезные элементы дизайна в доме, продолжает Свенор. Например, разместить цветные полосы на ступеньках, использовать мебель с разной текстурой или объекты с цветовой кодировкой. Все это может улучшить возможность безопасной навигации. Кроме того, они могут слушать аудиокниги, подкасты или музыку.

Она добавляет: новость о связи между проблемами зрения и когнитивными нарушениями вовсе не означает "конец света", ведь есть много способов укрепить здоровье мозга людей, которые плохо видят.



Полезные элементы в доме улучшат навигацию / Фото pexels