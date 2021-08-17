Ученые обнаружили новый штамм чумы из Мадагаскара, который устойчив к лекарствам

Ученые недавно сообщили, что обнаружили новый штамм легочной чумы во время вспышки в районе Фарацихо на Мадагаскаре. Он произошел еще в феврале 2013 года.

Исследователи взяли образцы, проанализировали их и только недавно подтвердили, что штамм Yersinia pestis, бактерии, которые вызывают чуму, – устойчивы к стрептомицину. Антибиотик, который широко использовали для лечения чумы.

Внимание Впервые за полгода Новая Зеландия объявила локдаун из-за одного больного коронавирусом

Устойчивый штамм, передающийся от человека к человеку

Более того, ученые впервые подтвердили, что штамм способен передаваться от человека к человеку. Предполагается, что во время этой вспышки в 2013 году заразились в общей сложности 22 человека, 3 из которых умерли.

Штамм, обнаруженный во время вспышки, устойчивый к стрептомицину из-за спонтанных точечных мутаций, но по-прежнему чувствителен ко многим другим антибиотикам,

– отметили ученые.

К счастью, как отметили ученые, все 19 пациентов, прошедших лечение, – выжили. Вероятно, больные заразились во время традиционных похорон.

Не единственный такой штамм

Устойчивые к противомикробным препаратам чумы наблюдались и раньше. В 2017 году ученые сообщили о случае, когда 16-летний мальчик на Мадагаскаре был инфицирован Yersinia pestis, устойчивой к восьми распространенным антибиотикам. Это первый раз, когда исследователи обнаружили доказательства передачи вируса от человека к человеку.

Что известно о Чуме: главное

Несмотря на то, что в современном мире чума в основном искоренена, она по-прежнему поражает сотни людей каждый год. Это одна из древнейших и самых смертоносных болезней в истории человечества.

Заболевание проявляется в 3 формах чумы:

бубонной;

легочной;

септической.

Бубонная болезнь – самая распространенная форма заболевания, которая чаще всего передается человеку от укуса блохи. При отсутствии лечения он может прогрессировать в легкие и перерасти в легочную чуму, которая, как правило, приводит к летальному исходу.

Легочная чума также считается более заразной и передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.