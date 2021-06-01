Ученые обнаружили у людей еще одно "хранилище" памяти

Ученые обнаружили, что у человека есть еще одно хранилище памяти. Благодаря ему некоторая информация, к примеру, быстро просмотренные изображения, запоминается на небольшой промежуток времени.

Такие воспоминания скрыты. Но их можно восстановить с помощью повторения визуальных стимулов.

К теме Как перезагрузить мозг: 6 эффективных способов, подтвержденных наукой

Новый тип памяти обнаружили ученые из Пенсильванского университета в США. Ученые сравнивают находку с буферным хранилищем, где воспоминания хранятся бессознательно несколько десятых долей секунды.

Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи провели два эксперимента.

Подробности первого эксперимента:

В первом эксперименте приняли участие 40 взрослых добровольцев. Им показывали серию быстроменяющихся изображений, которые чередовались с пустым экраном.

Среди них мелькал целевой зрительный стимул – латинская буква.

Буква мелькала 1 раз перед экспериментом и 5 – 10 раз во время эксперимента.

Каждый участник прошел тест 60 раз.

Затем ученые проверили, хорошо ли добровольцы запомнили целевое изображение. Респондентов спрашивали, увидели ли они целевое изображение и предлагали выбрать правильный из четырех вариантов.

Подробности второго эксперимента:

Для второго эксперимента отобрали 15 человек

Эксперимент был таким же, как и предыдущий. Только число тестов уменьшили до 48 для каждого участника.

Также изменили интервалы, в течение которых показывали целевое изображение, и количество повторов.

Выводы ученых

Авторы работы выяснили, что даже сильно замаскированная информация может храниться в памяти. А сама маскировка не стирает воспоминания, а просто блокирует доступ к ним и ограничивает восприятие человека.

Но даже сильно замаскированные стимулы могут вызвать ясное восприятие через повторение. При этом на восприятие влияет и количество повторений зрительного стимула, и временные интервалы, в течение которых этот стимул повторяется. Во время исследований повторение стимула давало эффект только в интервалах менее 200 – 400 миллисекунд.

Интересно, что информация сохраняется постепенно, но быстро исчезает. Участникам было сложно вспомнить ее уже через 300 миллисекунд после получения, а через 700 миллисекунд она окончательно стиралась. Ученые считают, что обнаруженное "хранилище" памяти не вписывается ни в одну действующую классификацию, но его существование соответствует ранним теориям.

Также исследование показало, что восприятие зрительного стимула, когда тот маскируется и повторяется, можно контролировать, изменяя интервал повторения. Ученые планируют использовать эти выводы для контроля сознания в работах, посвященных областям восприятия, сознания, памяти и внимания.