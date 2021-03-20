Ученые обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга провели исследование и обнаружили, что вакцина компании AstraZeneca в редких случаях может вызвать аутоиммунные реакции.
Источник:The Wall Street Journal
Как отмечают в The Wall Street Journal, аутоиммунная реакция может приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен мозга.
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Две группы исследователей медицины в Норвегии и Германии считают, что это может объяснить смертельные случаи в Европе в последние недели. Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Холм заявила, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызвало побочную реакцию.
Из-за этого заявления Минздрав в Норвегии пока решили не возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ,
– сказал Холм.
Профессор медицины Андреас Грайнахер добавил, что реакциями организма на вакцину могут быть головные боли, головокружение, нарушение зрения, а также возможное образование тромбов.
"Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить", – отметил Грайханер.
Что известно о вакцине AstraZeneca: главное
- За неделю 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Они опасались побочных эффектов, в частности образования тромбов.
- Со своей стороны разработчики лекарств заверили, что они безопасны.
- ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
- Регулятор ЕС признал эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca.
- После новых рекомендаций, почти все страны возобновили использование вакцины.
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