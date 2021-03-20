Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга провели исследование и обнаружили, что вакцина компании AstraZeneca в редких случаях может вызвать аутоиммунные реакции.

Как отмечают в The Wall Street Journal, аутоиммунная реакция может приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен мозга.

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Две группы исследователей медицины в Норвегии и Германии считают, что это может объяснить смертельные случаи в Европе в последние недели. Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Холм заявила, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызвало побочную реакцию.

Из-за этого заявления Минздрав в Норвегии пока решили не возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ,

– сказал Холм.

Профессор медицины Андреас Грайнахер добавил, что реакциями организма на вакцину могут быть головные боли, головокружение, нарушение зрения, а также возможное образование тромбов.

"Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить", – отметил Грайханер.

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