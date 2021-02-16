Депрессия сказывается не только на нашем настроении и привычках, но и манере общения с людьми. Исследователи изучили сотни тысяч твитов и определили, как регулярный прием антидепрессантов меняет в лучшую сторону наше поведение и языковые особенности в соцсети.

Особенности лексики людей с депрессией

Исследование провели специалисты в области биомедицинской информатики из Испании. В своей предыдущей работе ученые выяснили, что чаще всего депрессивные люди пишут в Twitter в ночное время, с 23:00 до 06:00, что, очевидно, объясняется хронической бессонницей.

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По сравнению с другими пользователями они употребляют меньше существительных и больше глаголов, заметно чаще используют местоимение "я". Почти в половине депрессивных твитов (46%) упоминается грусть, гнев, отвращение и другие негативные эмоции.

Новое исследование

В новом исследовании ученые решили выявить эффект от регулярного приема антидепрессантов через языковые и поведенческие особенности пользователей Twitter. Ученые сосредоточили внимание лишь на сообщениях, в которых упоминались селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые чаще всего применяются для лечения депрессии.

Сначала авторы исследования отобрали страницы пользователей, которые сообщали о своей депрессии и вспоминали о лечении антидепрессантами – в эту группу попали более 668,8 тысячи твитов. После этого ученые оценили их содержание и речевые особенности до регулярного приема препаратов и через 90 дней.

Эффективность антидепрессантов

Сравнительный анализ показал, что антидепрессанты как минимум улучшают сон: после регулярного приема лекарств пользователи начинают гораздо чаще писать в дневное, а не в ночное время. Кроме того, дневные сообщения стали заметно больше и содержательнее по сравнению с ночными. Люди начинают больше делиться положительными эмоциями, в первую очередь – ощущением счастья и приятного удивления.

Особенно важно, что люди, которые получают лечение от депрессии, становятся социально активнее и чаще взаимодействуют с другими пользователями и проявляют к ним интерес.