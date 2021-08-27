Ученые описали, как работает сексуальное влечение на клеточном уровне

Новое исследование ученых показало, что существуют специальные нейроны в центре головного мозга, которые отвечают за желание спариваться. Они и высвобождают дофамин в гипоталамусе.

Это часть лимбической системы, которая регулирует среди прочего чувство голода и жажды, половое поведение, сон и бессонницу. Специализированные нейроны в гипоталамусе, которые высвобождают дофамин, описали ученые из Медицинского центра Израиля.

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Что выяснили ученые

Обычно дофамин изучали в контексте системы вознаграждения. Также было известно, что он действует на области мозга, связанные со спариванием. Однако точный нейронный источник этого оставался неизвестным.

Один из авторов работы Марк Л. Андерманн рассказал, что проводили эксперименты с мышами. Они исследовали работу нервных клеток. Методика их работы была основана на внедрении в мембрану животных специальных каналов. Так, стимулировали нейроны, которые высвобождают дофамин в различных областях мозга.

Делали это для того, чтобы повторить эффект предшествования, или фиксирования установки, который самцы испытывают при контакте с самками.

Эффект предшествования – механизм имплицитной (скрытой) памяти, который обеспечивает неосознанное и нечаянное одноразовое воздействие определенного стимула на реакцию на последующий стимул.Он возникает из-за накопления связанных со спариванием сигналов дофамина в медиально-преоптической области. Так, стимуляция определенных нейронов возвращает мотивацию к спариванию после сексуального насыщения.

Как оказалось, чувство насыщения и интерес к спариванию контролируют специализированные дофаминовые нейроны в гипоталамусе. Во время контакта с самками дофамин у самцов временно высвобождается в медиальной преоптической области, а она имеет решающее значение для брачного поведения.

Мимолетная встреча с самкой вызывает у самца интерес к спариванию на десятки минут, в то время, как единичное успешное спаривание рождает чувство насыщения, которое сохраняется в течение нескольких дней,

– объяснил Андерманн.

Выводы ученых и их дальнейшая польза

Так исследователям удалось обнаружить молекулярный механизм, который может регулировать брачное поведение в течение нескольких минут и дней. Кроме понимания общего принципа, этот механизм должен помочь разработать методы лечения, нацеленные на компенсацию сексуальных побочных эффектов препаратов. Например, антидепрессантов.

По мнению ученых, передачу сигналов дофамина в цепях, связанных со спариванием, тормозят повышенные уровни серотонина – так называемого гормона счастья, – тем самым снижая либидо. С похожими последствиями сталкиваются около 75% пациентов, которые принимают препараты для лечения тревожных расстройств и депрессии.