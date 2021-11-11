Исследователи из Высшей школы общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка, Колледж Эмерсон в Бостоне (США) и Университета Барселоны (Испания) проанализировали факторы, связанные с принятием вакцин более чем через год после начала пандемии. В исследовании приняли участие 242 127 140 совершеннолетних американцев.
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Темпы вакцинации были значительно выше в таких крупных городах, как Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В основном люди вакцинировались, чтобы обезопасить себя от заражения (42,3% по стране, 38,5 – 50% в мегаполисах) или семью и друзей (30% и 24,4 – 33,5%) или "помочь положить конец пандемии" (23,4% по стране и 19,7 – 25,5% в городах с пригородами).
Большинство привитых опрошенных уверены, что вакцина защитит от всех штаммов коронавируса.
Какие люди чаще всего отказываются от прививки
- Более 21% американцев заявили, что не будут прививаться. В Далласе таких было 19,7%, в Нью-Йорке – 10,1%, Лос-Анджелесе – 11,5%, Чикаго – 11,2%. В основном люди объясняли свой выбор тем, что не хотят "выжидать, нет ли серьезных осложнений". На вопрос, как повысить их готовность к вакцинации, почти половина нежелающих вакцинироваться сказали, что их мнение никак не изменить.
- Интересно, что противников прививок оказалось значительно меньше среди людей в возрасте от 60 лет. Весомых различий в зависимости от пола, этнической принадлежности и уровня образования не обнаружили.
- Нежелание вакцинироваться чаще встречалось среди американцев с низким уровнем дохода, а также среди людей с умеренными (25,5%) и консервативными (26,7%) политическими взглядами по сравнению с либералами (10,9%). Кроме того, отказ от прививок зависел от того, работал ли человек из дома, был ли безработным, болел ли он или его родственники COVID-19.
Четверть американцев считают, что вакцинация не безопаснее вакцин
С заявлением о том, что коронавирус несет особые риски для здоровья, согласились 84% жителей США и 82,3 – 90,4% горожан. Между тем 25,8% не считают, что коронавирус опаснее вакцин. Каждый 5 (21,7%) человек из национальной выборки не верил, что пандемию можно победить с помощью иммунизации, в основном это были сторонники консервативных взглядов.
Но 72,9% опрошенных сообщили, что доверяют разработчикам препаратов для профилактики COVID-19.