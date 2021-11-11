Исследователи из Высшей школы общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка, Колледж Эмерсон в Бостоне (США) и Университета Барселоны (Испания) проанализировали факторы, связанные с принятием вакцин более чем через год после начала пандемии. В исследовании приняли участие 242 127 140 совершеннолетних американцев.

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Темпы вакцинации были значительно выше в таких крупных городах, как Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В основном люди вакцинировались, чтобы обезопасить себя от заражения (42,3% по стране, 38,5 – 50% в мегаполисах) или семью и друзей (30% и 24,4 – 33,5%) или "помочь положить конец пандемии" (23,4% по стране и 19,7 – 25,5% в городах с пригородами).

Большинство привитых опрошенных уверены, что вакцина защитит от всех штаммов коронавируса.

Какие люди чаще всего отказываются от прививки

Более 21% американцев заявили, что не будут прививаться. В Далласе таких было 19,7%, в Нью-Йорке – 10,1%, Лос-Анджелесе – 11,5%, Чикаго – 11,2%. В основном люди объясняли свой выбор тем, что не хотят "выжидать, нет ли серьезных осложнений". На вопрос, как повысить их готовность к вакцинации, почти половина нежелающих вакцинироваться сказали, что их мнение никак не изменить.

Интересно, что противников прививок оказалось значительно меньше среди людей в возрасте от 60 лет. Весомых различий в зависимости от пола, этнической принадлежности и уровня образования не обнаружили.

Нежелание вакцинироваться чаще встречалось среди американцев с низким уровнем дохода, а также среди людей с умеренными (25,5%) и консервативными (26,7%) политическими взглядами по сравнению с либералами (10,9%). Кроме того, отказ от прививок зависел от того, работал ли человек из дома, был ли безработным, болел ли он или его родственники COVID-19.

Четверть американцев считают, что вакцинация не безопаснее вакцин

С заявлением о том, что коронавирус несет особые риски для здоровья, согласились 84% жителей США и 82,3 – 90,4% горожан. Между тем 25,8% не считают, что коронавирус опаснее вакцин. Каждый 5 (21,7%) человек из национальной выборки не верил, что пандемию можно победить с помощью иммунизации, в основном это были сторонники консервативных взглядов.

Но 72,9% опрошенных сообщили, что доверяют разработчикам препаратов для профилактики COVID-19.

Обратите внимание! Респонденты в основном согласились, что работодатели или руководство вузов имеют право требовать прививки, однако среди консерваторов доля таких людей была ниже. Для привитых или тех, кто планировал это сделать, приоритетом стало "вакцинировать всех как можно быстрее", а затем "вернуть детей в школу" и "вернуть людей к работе".