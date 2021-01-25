Среди людей с избыточным весом существует популярный миф, что проблем со здоровьем можно избежать, если регулярно поддерживать физическую активность. Группа ученых из Испании доказала, что это не так. Если хотите быть здоровым, придется худеть.

Ученые из Европейского университета (European University) в Мадриде провели первое общенациональное исследование, в котором изучалась взаимосвязь регулярных физических нагрузок и здоровьем у людей с лишним весом. Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года).

Также на тему: Какая диета эффективнее и полезнее: низкоуглеводная или низкожировая

Как происходило исследование

Участников исследования разделили на группы исходя из индекса массы тела: с нормальным весом, избыточным весом и ожирением, а также в зависимости от их физической активности. Состояние сердечно-сосудистой системы ученые определяли по трем основными факторами риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина.

Взаимосвязь активности с весом тела

Примерно 42% людей в этой когорте имели нормальную массу тела, у 41% был избыточный вес, еще 18% страдали ожирением. Большинство участников (65,3%) имели очень низкую активность, то есть не выполняли минимум, рекомендованный ВОЗ – 150-300 минут аэробных нагрузок в неделю.

Еще 12,3% участников поддерживают недостаточную физическую активность, а 24,2% регулярно занимаются физкультурой и спортом. Около 30% имели повышенный холестерин, 15% страдают от высокого артериального давления, у 3% диагностирован диабет.

Быть здоровым и толстым – не получится

Изучив связь между всеми этими факторами, ученые определили, что любая физическая активность, даже минимальная снижает вероятность развития диабета и повышение "плохого" холестерина. Но есть и плохие новости: у людей с избыточным весом и ожирением выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении со сверстниками с нормальной массой тела. Кроме того, у толстых людей, которые регулярно занимаются физкультурой, риск развития диабета в три раза выше по сравнению с самыми ленивыми, но стройными.

По мнению авторов исследования, эти выводы опровергают миф о том, что можно иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, если уделять внимание физической активности. Физические упражнения минимально компенсируют негативные последствия лишнего веса для здоровья, и никак не избавляют от проблем с сердцем. Поэтому органы здравоохранения должны уделять больше внимания пропаганде здорового веса.