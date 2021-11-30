Ученые отключили ген, который является движущей силой для распространения рака

Принстонские ученые нашли единственный и ключевой ген метастазирования большинства видов рака и разработали соединение, которое способно отключать этот ген.

Как удалось найти ключевой ген

Метод оказался эффективным на моделях мышей и человеческих тканей. Вскоре ученые планируют старт клинических испытаний.

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Исследование принстонских ученых описывает ряд химических компонентов, которые значительно повышают отклик на химио-и иммунотерапию у мышей с метастазирующим раком молочной железы.

Речь идет о гене MTHD, кодирующем белок метадерин, который отвечает не только за образование метастазов, но и за сопротивление опухоли химиотерапии.

Фактически, MTHD – это самый важный ген, необходимый злокачественным клеткам для выживания и развития, объяснил биолог из Принстонской команды.

Блокировка соединения

Впоследствии ученые узнали больше о гене MTHD. Мыши, которым удалили этот ген, развивались нормально, а те, которые имели рак груди, демонстрировали гораздо меньше метастазов. То же сработало и против рака простаты, легких, кишечника, печени и других видов онкологии.

Перспектива открытия

Кристаллическая структура метадерина показала, что белок имеет пару выступов, которые соединяются с двумя отверстиями на поверхности другого белка,. Ученые подозревают, что, нарушив эту связь, можно еще больше подавить вредное действие MTHD.

Ученые два года искали соответствующие молекулы, пока не наткнулись на то, что назвали "панацеей". Найденное соединение предотвращает сцепление белков, что мешало иммунной системе атаковать раковые клетки.

В дальнейшем ученые намерены повысить эффективность соединения и снизить необходимую дозу препарата. Они надеются сделать все необходимое для начала клинических испытаний через 2 – 3 года.