Сейчас болезнь Хантингтона поражает нервную систему и остается неизлечимой. Однако теперь появилась надежда на разработку эффективного лечения не только этой болезни, но и других генетических похожих заболеваний.

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Что удалось выяснить ученым

Так, команда ученых определила ранее неизвестный механизм. Он предотвращает накопление тринуклеотидних повторов – это специфическое для болезни Хантингтона повреждение ДНК.

Из предыдущих исследований ученые уже знали, что ген FAN1 может влиять на развитие болезни Хантингтона, однако до сих пор точные механизмы были не ясны. Теперь они обнаружили, что белок FAN1 может предотвратить накопление этих тринуклеотидних повторов.

Лекарства, имитирующие или усиливающие действие FAN1, могут изменить течение болезни,

– заявили авторы исследования.

Препараты уже разрабатывают

Сейчас они работают над созданием нескольких перспективных препаратов-кандидатов, нацеленных на этот механизм. Если их эффективность подтвердят, то это откроет новые возможности для терапии болезни Хантингтона. Впрочем, пока не ясно, является ли обнаруженный механизм единственным или ключевым для развития болезни.