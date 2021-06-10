С помощью радиоуглеродного датирования специалисты установили, что возраст этих многоклеточных животных примерно 23 960 – 24 485 лет. До этого ученые уже размораживали и оживляли коловраток, но не таких древних.
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После разморозки коловратки были достаточно активными. Они не только начали питаться, но и даже стали размножаться бесполым путем.
Ученые предположили, что коловраток можно добавить в список существ, которые могут бесконечно долго выживать в состоянии криптобиоза, при котором метаболизм почти останавливается.
Вывод заключается в том, что многоклеточный организм можно заморозить и хранить в таком виде в течение тысяч лет, а затем вернуть к жизни. Это мечта многих писателей-фантастов,
– заявил один из авторов исследования Стас Малавин.
Исследователи убеждены, что способность коловраток к криптобиозу свидетельствует об определенном защитном механизме.
Чтобы выяснить, как происходит замораживание и оттаивание, ученые провели эксперименты с десятками найденных животных. Но Малавин объяснил, что необходимы дополнительные исследования.
Что стоит знать о коловратках
- Это одни из самых примитивных многоклеточных животных, но при этом они очень живучие.
- New York Times пишет, что коловратки являются одними из самых радиоактивно-устойчивых животных на Земле.
- Они могут выдерживать низкий уровень кислорода, голод, высокую кислотность и годы обезвоживания.