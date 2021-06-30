Биомаркеры также могут помочь ученым разгадать биологический механизм, который контролирует воспроизведение ВИЧ после прекращения терапии.

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Мы проанализировали один из крупнейших наборов образцов, когда-либо изученных от контроллеров после лечения, у которых не наблюдается отскока вируса после прерывания АРТ,

– сказал доктор философии Мохамед Абдель-Мохсен.

По словам ученого, это состояние встречается крайне редко и дает очень важное представление о том, как выглядит функциональное лекарство от ВИЧ.



Ученый Мохамед Абдель-Мохсен нашел новые биомаркеры ВИЧ / Фото The Wistar Institute

Перспективные результаты

Анализируя кровь участников исследования, ученые обнаружили биомаркеры, которые могут ускорить будущие испытания и методы лечения ВИЧ.

Эти биомаркеры дают понимание того, как контролеры после лечения сдерживают инфекцию и как мы можем разработать новые стратегии лечения ВИЧ, чтобы воспроизвести этот фенотип у ВИЧ-инфицированных людей,

– добавил ученый.

Детали исследования

Исследование проводили с использованием образцов крови, полученных от двух групп пациентов, участвовавших в предыдущих клинических испытаниях:

группы из 24 ВИЧ-инфицированных лиц, перенесших открытое прерывание лечения без одновременных иммунорегуляторных препаратов (когорта Филадельфии);

и одна группа из 74 человек из шести клинических исследований группы клинических испытаний СПИДа (ACTG), в которых оценивались различные вакцины и иммунотерапия.

Исследователи проанализировали образцы крови на наличие гликопротеинов и небольших молекул, образующихся в результате клеточного метаболизма.

Метаболиты и гликопротеины выводятся из различных тканей и попадают в кровоток, поэтому их количество и химические характеристики могут свидетельствовать об общем состоянии органов.

Затем, используя алгоритмы машинного обучения, ученые объединили идентифицированные биомаркеры, чтобы создать две модели для прогнозирования вероятности и времени повторного распространения вируса с точностью 95% и 74% соответственно.

Вывод

Исследование установило потенциальные биомаркеры, связанные с контролем за ВИЧ, а потому может стать новым ключом в лечении ВИЧ.