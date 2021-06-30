Ученые по образцу крови смогут предсказать рецидив ВИЧ

Ученые нашли биомаркеры, на которые можно ориентироваться, чтобы предусмотреть ремиссию ВИЧ после прекращения антиретровирусной терапии (АРТ). Эти биомаркеры имеют решающее значение для разработки новых терапевтических стратегий контроля ВИЧ.

Биомаркеры также могут помочь ученым разгадать биологический механизм, который контролирует воспроизведение ВИЧ после прекращения терапии.

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Мы проанализировали один из крупнейших наборов образцов, когда-либо изученных от контроллеров после лечения, у которых не наблюдается отскока вируса после прерывания АРТ,

– сказал доктор философии Мохамед Абдель-Мохсен.

По словам ученого, это состояние встречается крайне редко и дает очень важное представление о том, как выглядит функциональное лекарство от ВИЧ.



Ученый Мохамед Абдель-Мохсен нашел новые биомаркеры ВИЧ / Фото The Wistar Institute

Перспективные результаты

Анализируя кровь участников исследования, ученые обнаружили биомаркеры, которые могут ускорить будущие испытания и методы лечения ВИЧ.

Эти биомаркеры дают понимание того, как контролеры после лечения сдерживают инфекцию и как мы можем разработать новые стратегии лечения ВИЧ, чтобы воспроизвести этот фенотип у ВИЧ-инфицированных людей,

– добавил ученый.

Детали исследования

Исследование проводили с использованием образцов крови, полученных от двух групп пациентов, участвовавших в предыдущих клинических испытаниях:

группы из 24 ВИЧ-инфицированных лиц, перенесших открытое прерывание лечения без одновременных иммунорегуляторных препаратов (когорта Филадельфии);

и одна группа из 74 человек из шести клинических исследований группы клинических испытаний СПИДа (ACTG), в которых оценивались различные вакцины и иммунотерапия.

Исследователи проанализировали образцы крови на наличие гликопротеинов и небольших молекул, образующихся в результате клеточного метаболизма.

Метаболиты и гликопротеины выводятся из различных тканей и попадают в кровоток, поэтому их количество и химические характеристики могут свидетельствовать об общем состоянии органов.

Затем, используя алгоритмы машинного обучения, ученые объединили идентифицированные биомаркеры, чтобы создать две модели для прогнозирования вероятности и времени повторного распространения вируса с точностью 95% и 74% соответственно.

Вывод

Исследование установило потенциальные биомаркеры, связанные с контролем за ВИЧ, а потому может стать новым ключом в лечении ВИЧ.