Как мы контролируем речь

Скорость речи во многом зависит от того, как мы слышим собственный голос. Мы можем находить и исправлять ошибки произношения слов в режиме реального времени, замедлять речь, чтобы лучше артикулировать сложные слова или повышать голос, чтобы перекричать громкий шум.

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Такое поведение называется контролем речи за слуховой обратной связью, она нарушается при различных неврологических расстройствах, от заикания до афазии, то есть отсутствии или расстройстве речи, которая уже сформировалась.

Ученые продолжают изучать основные нейронные механизмы контроля речи, хотя в них и возникают сложности, в том числе чисто технического характера, потому что пока мы живы и разговариваем, физический доступ к мозгу является довольно сложным.

Новое исследование

Однако, американские исследователи обнаружили участок мозга, который отвечает за обработку сигнала для воспроизведения задуманного слова. Эта область пересекает складчатую поверхность верхней части мозга и называется дорсальной прецентральной извилиной. Именно она играет важную роль в том, как люди используют звук своего голоса, чтобы контролировать свою речь.

Эта работа была сосредоточена на шести участках коры головного мозга, поскольку ученым было известно, что именно эти области контролируют движения рта, губ и языка для формирования слов и участия в обработке уже сказанных фраз.

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Какие области мозга отвечают за скорость речи

Результаты исследования подтвердили, что три области коры, включая верхнюю височную извилину и супрамаргинальную извилину, в первую очередь участвуют в исправлении ошибок речи. И только одна, дорсальная прецентральная извилина, доминирует, когда задержки в речи максимальны.

Эти короткие задержки обратной связи варьировались от 0 миллисекунд до более 200 миллисекунд, и были разработаны для имитации невнятной речи в реальной жизни.