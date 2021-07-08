Ученые поняли, почему коронавирус такой заразный: частицы нашли в слюне

В Бразилии исследователи установили, что ткани, которые отвечают за производство и секрецию слюны, служат резервуарами для частиц SARS-CoV-2. Таким образом, инфекционный потенциал нового коронавируса увеличивается.

Ученые из Университета Сан-Паулу провели анализ образцов трех типов слюнных желез пациентов, которые умерли от осложнений COVID-19 и смогли объяснить, почему вируса так много в слюне. Это также позволило ученым разработать диагностические тесты на основе слюны для COVID-19.

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Коронавирус реплицируется в слюне

Это первый отчет о способности респираторного вируса размножаться в слюнных железах.

До сих пор ученые знали, что только вирусы, которые вызывают очень распространенные заболевания, в частности герпес, используют слюнные железы в качестве резервуара. Теперь же ученые обнаружили, что такую способность имеет и SARS-CoV-2.

Предварительно ученые уже установили присутствие РНК SARS-CoV-2 в ткани пародонта пациентов, умерших от COVID-19.

Но из-за того, что SARS-CoV-2 очень заразен по сравнению с другими респираторными вирусами, ученые предположили, что коронавирус может реплицироваться в клетках слюнных желез, а потому присутствовать в слюне. То есть, не контактировать непосредственно с выделениями из носа и легких.

Эксперименты подтвердили, что рецепторы ACE2 имеются в протоках слюнных желез. Белок-шип у SARS-CoV-2 связывается с ACE2, чтобы проникать в клетки и инфицировать их.

Чтобы окончательно подтвердить это, ученые в ходе исследования провели вскрытие 24 пациентов, которые умерли от коронавируса, под ультразвуковым контролем. Исследователи изъяли образцы ткани из околоушных, поднижнечелюстных и малых слюнных желез и провели молекулярный анализ.

Это помогло выявить присутствие вируса более чем в двух третях образцов. Кроме того, анализ под электронным микроскопом выявил не только присутствие вируса в тканях, но и его репликацию (воспроизведение) в клетках, а также тип органелл, которые он использует для репликации.

Перспектива открытия

Теперь ученые выяснят, может ли рот быть прямым источником проникновения SARS-CoV-2, ввиду того, что ACE2 и TMPRSS2 оказываются в разных частях ротовой полости, а также в тканях десен и слизистой оболочки.

Следовательно, ученые смогут разработать новые тесты на коронавирус, для которых достаточно будет образца слюны пациента.