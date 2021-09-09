Влияние времени суток на интенсивность симптомов астмы
Согласно современным оценкам, три четверти пациентов с астмой, испытывают обострение именно в ночное время. Ученые решили изучить влияние циркадных ритмов на проявление симптомов.
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Чтобы сконцентрироваться на изучении влияния только циркадных ритмов и исключить другие поведенческие факторы, ученые провели два эксперимента с участием 17 пациентов с астмой:
- в первом – участникам не давали спать в течение 38 часов, поместив их в условия постоянного тусклого света, каждые 2 часа у них был прием пищи;
- во втором – участники придерживались 28-часового цикла сна и не спали в течение недели.
Такие условия позволили четко разграничить влияние сопутствующих факторов, в том числе прием пищи, условия сна и температуру воздуха.
Результаты экспериментов
Оба эксперимента показали, что циркадные ритмы играют важную роль в регулировании функции легких в течение суток.
Пик тяжести симптомов приходится на 4 утра
Наблюдения за участниками также показали, что наиболее тяжелая форма болезни демонстрировала низкую функцию легких, вызванную циркадными сбоями, и пик этих событий наступает в 4 часа утра.
Эти результаты важны, поскольку указывают на новые цели для лечения астмы.
Эффективность воздействия на циркадную систему с помощью лекарств или путем светотерапии ученые будут изучать в дальнейших исследованиях.
Астма – это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей.
Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня.
Астму можно определить по наличию следующих симптомов: свистящего дыхания, одышки, чувства сжатия в грудной клетке и кашля (переменной частоты и интенсивности), а также затруднение потока воздуха через дыхательные пути.
Астма считается неизлечимой болезнью. Однако можно контролировать течение заболевания и проявление симптомов. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы.