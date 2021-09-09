Ученые поняли, почему симптомы астмы обостряются ночью и установили час пик

Оказалось, что тяжесть симптомов зависит от циркадных ритмов, которые определяют функцию легких. Хотя пока известны не все условия работы механизма, ученые все равно получили важный вектор для разработки новых терапевтических средств.

Влияние времени суток на интенсивность симптомов астмы

Согласно современным оценкам, три четверти пациентов с астмой, испытывают обострение именно в ночное время. Ученые решили изучить влияние циркадных ритмов на проявление симптомов.

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Чтобы сконцентрироваться на изучении влияния только циркадных ритмов и исключить другие поведенческие факторы, ученые провели два эксперимента с участием 17 пациентов с астмой:

в первом – участникам не давали спать в течение 38 часов, поместив их в условия постоянного тусклого света, каждые 2 часа у них был прием пищи;

во втором – участники придерживались 28-часового цикла сна и не спали в течение недели.

Такие условия позволили четко разграничить влияние сопутствующих факторов, в том числе прием пищи, условия сна и температуру воздуха.

Результаты экспериментов

Оба эксперимента показали, что циркадные ритмы играют важную роль в регулировании функции легких в течение суток.

Пик тяжести симптомов приходится на 4 утра

Точный механизм определить пока не удалось, однако ученые заметили, что условия сна также влияли на тяжесть астмы независимо от циркадных ритмов.

Наблюдения за участниками также показали, что наиболее тяжелая форма болезни демонстрировала низкую функцию легких, вызванную циркадными сбоями, и пик этих событий наступает в 4 часа утра.

Эти результаты важны, поскольку указывают на новые цели для лечения астмы.

Эффективность воздействия на циркадную систему с помощью лекарств или путем светотерапии ученые будут изучать в дальнейших исследованиях.

Астма – что известно о заболевании Астма – это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей. Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня.

Астму можно определить по наличию следующих симптомов: свистящего дыхания, одышки, чувства сжатия в грудной клетке и кашля (переменной частоты и интенсивности), а также затруднение потока воздуха через дыхательные пути.

Астма считается неизлечимой болезнью. Однако можно контролировать течение заболевания и проявление симптомов. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы.