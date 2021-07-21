Ученые поняли, как защитить печень от ожирения

Неалкогольная жировая болезнь печени чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В настоящее время ученые решили разработать лекарства, которые бы обеспечили профилактику и защиту от болезни, которая уже развилась.

Почему опасно ожирение печени

Неалкогольная жировая болезнь печени является одним из самых распространенных заболеваний печени в мире – ею страдает примерно четверть населения земли. Вследствие того, что симптомы довольно медленно прогрессируют, пациенты не знают о наличии заболевания, а без лечения ожирение печени может перейти в цирроз и рак печени.

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Прорывной механизм предложили калифорнийские ученые

Сейчас полностью вылечить ожирение печени, что повышает риск других хронических заболеваний, не удается.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучали химические модификации в некоторых молекулах РНК, которые позволили раскрыть защитный механизм от неалкогольной жировой болезни печени.

На протяжении последних лет ученые уже идентифицировали сотни химических модификаций, которые могут происходить в молекулах РНК, изменяя инструкции по созданию белков. Некоторые из них оказываются полезными, а другие – нет.

Выводы ученых

Оказалось, что модификация m6A обладает защитными свойствами от жировой болезни печени и замедляет накопление жира в печени.

При этом у самцов и самок ее отсутствие сказывалось по-разному. У самок мышей без m6A болезнь развивалась быстрее, что объясняет более высокую частоту ожирения печени у женщин, чем у мужчин.

Экспериментальное лечение уже показало перспективность нового открытия для разработки новых лекарств.

Генная терапия, направленная на усиление или модификацию РНК, позволила замедлить или уменьшить тяжесть болезни.

Ученые и дальше будут проверять перспективность этой стратегии, чтобы в конечном итоге приблизится к разработке терапии для человека.

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