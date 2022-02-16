Ученые предлагают искать коронавирус на полу: для чего это нужно

Омикрон распространяется так быстро, что уже невозможно использовать индивидуальное тестирование для отслеживания количества инфицированных в популяции.

Поэтому один из подходов – искать вирус в окружающей среде, а не среди людей, ведь инфицированные выделяют вирусные частицы, которые оседают вокруг.

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Подход научной команды был прост:

они использовали стерильный тампон, который выглядит как обычная ватная палочка, протерли им исследуемую поверхность и поместили пробу в специальный раствор, сохранивший образец для транспортировки в лабораторию.

Убедившись, что вирус можно восстановить с поверхностей акрила, винила и нержавеющей стали, к которым регулярно прикасаются люди, ученые решили собрать соответствующие образцы в двух местных больницах.

Мы брали мазки с поверхностей в палатах с COVID-19 и без COVID-19 в двух больницах Оттавы в течение примерно 10 недель, собрав около 1 000 мазков,

– говорится в исследовании.

Ученые сосредоточились на объектах, к которым часто прикасаются, таких как дверные ручки, кнопки лифта и компьютерные терминалы, а также полы и скамейки.

Интересно, что поверхности, к которым чаще всего касаются руками, были чистыми. Вероятно, потому, что их регулярно дезинфицировали. Однако полы были совсем другой историей.

Результаты исследования

Мы обнаруживали вирус с пола в палатах COVID-19 гораздо чаще, чем в палатах без COVID-19. Мы подозреваем, что это связано с тем, что частицы вируса, выпущенные в воздух зараженными людьми, затем оседают на пол, где они постоянно накапливаются со временем, а пол моется реже других предметов, таких как дверные ручки или компьютерные. клавиатуры,

– рассказали ученые.

Что дают результаты анализа

Пациенты с COVID-19 мало передвигаются после поступления в больницу, так что у вируса есть много возможностей для накопления в окружающей среде. Результаты исследования свидетельствуют о том, что пробы с поверхностей помогают определить места, где находятся инфицированные люди.

Но исследование ограничивалось больницами, где пациенты и персонал регулярно проверяются на наличие вируса. Истинная ценность полученных знаний состоит в том, что они могут пригодиться в условиях, когда индивидуальный скрининг нельзя проводить регулярно.