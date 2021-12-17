Как возник штамм Омикрон
Ученые предположили, что сперва коронавирус передался мыши от человека, а затем штамм сильно мутировал среди животных и вернулся к предыдущему "хозяину".
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Ранее существовало 2 версии происхождения Омикрона:
- Омикрон (B.1.1.529) мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, который не полностью вылечилась от инфекции.
- Вирус мог долго скрытно распространяться и мутировать среди населения.
Теперь ученые предполагают, что вирус мог развить мутации среди животных, а затем перепрыгнуть обратно на людей.
Детали исследования
Авторы исследования выявили 45 точечных мутаций, которые Омикрон приобрел после расхождения с "материнской" линией.
Они проанализировали их молекулярные спектры, чтобы выяснить, какой носитель мог быть у штамма до возможного перехода на человека.
Они исследовали молекулярные спектры (относительную частоту 12 типов замен нуклеотидных оснований) мутаций от многих млекопитающих-носителей и сравнивали со спектрами Омикрона.
Выяснилось, что участок генома, где кодируется шиповидный белок Омикрона, подвергся более сильному положительному отбору, чем тот же участок у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, которые развивались у людей.
Спектр мутаций, приобретенных предком Омикрона, значительно отличался от спектра вирусов, которые развивались у пациентов-людей и полностью соответствовал спектрам, связанным с эволюцией в клеточной среде мыши,
– говорится в исследовании.
Что указывает на пользу гипотезы
Этот штамм обладает повышенной способностью связывания с ACE2-рецептором для проникновения в мышиную клетку.
Другая группа ученых заявила, что Омикрон может передаваться и другим грызунам, в частности крысам, что может привести к распространению вируса.
Такая способность COVID-19 распространяться среди различных видов может привести к тому, что человечество, вероятно, столкнется с новыми штаммами животного происхождения, пока пандемию не удастся контролировать и преодолеть, предостерегают ученые.