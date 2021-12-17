Ученые предположили, что штамм Омикрон мог развиться у мышей

Ученые предположили, что появление Омикрона могло произойти вследствие перехода от мыши к человеку. Заметим, что исследование еще не прошло независимой экспертной оценки.

Как возник штамм Омикрон

Ученые предположили, что сперва коронавирус передался мыши от человека, а затем штамм сильно мутировал среди животных и вернулся к предыдущему "хозяину".

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Штамм, и некоторые из них не были характерны для других вариантов COVID-19.

Ранее существовало 2 версии происхождения Омикрона:

Омикрон (B.1.1.529) мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, который не полностью вылечилась от инфекции.

Вирус мог долго скрытно распространяться и мутировать среди населения.

Теперь ученые предполагают, что вирус мог развить мутации среди животных, а затем перепрыгнуть обратно на людей.

Детали исследования

Авторы исследования выявили 45 точечных мутаций, которые Омикрон приобрел после расхождения с "материнской" линией.

Они проанализировали их молекулярные спектры, чтобы выяснить, какой носитель мог быть у штамма до возможного перехода на человека.

Они исследовали молекулярные спектры (относительную частоту 12 типов замен нуклеотидных оснований) мутаций от многих млекопитающих-носителей и сравнивали со спектрами Омикрона.

Выяснилось, что участок генома, где кодируется шиповидный белок Омикрона, подвергся более сильному положительному отбору, чем тот же участок у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, которые развивались у людей.

Спектр мутаций, приобретенных предком Омикрона, значительно отличался от спектра вирусов, которые развивались у пациентов-людей и полностью соответствовал спектрам, связанным с эволюцией в клеточной среде мыши,

– говорится в исследовании.

Что указывает на пользу гипотезы

Это указывает на вероятность межвидового перехода! Также в Омикроне они обнаружили мутации, которые способствуют адаптации SARS-CoV-2 к мышам.

Этот штамм обладает повышенной способностью связывания с ACE2-рецептором для проникновения в мышиную клетку.

Другая группа ученых заявила, что Омикрон может передаваться и другим грызунам, в частности крысам, что может привести к распространению вируса.

Такая способность COVID-19 распространяться среди различных видов может привести к тому, что человечество, вероятно, столкнется с новыми штаммами животного происхождения, пока пандемию не удастся контролировать и преодолеть, предостерегают ученые.