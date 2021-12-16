Об этом говорится в новом исследовании, которое провели ученые из Университетского колледжа Лондона и больницы Грейт-Ормонд-стрит. Результаты позволят врачам в будущем выбирать лучшие методы лечения бактериальных инфекций.

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Как это удалось предсказать ученым

Авторы секвенировали полные геномы более 3 тысяч образцов туберкулеза и предсказали, что определенная ветвь бактерий этого недуга, вероятно, станет устойчивой к лекарствам. Команда использовала вычислительный анализ, чтобы определить генетический код предков бактерий, которые затем развивали устойчивость к лекарствам. Ученые определили ключевые изменения, связанные с развитием резистентности.

Затем они подтвердили свои выводы в глобальном независимом наборе данных о туберкулезе. Так, ученые отслеживали случаи заражения пациентов в течение почти 20 лет.

Туберкулез и антибиотики

Палочка Коха – что это? Это бактериальная инфекция, которая по большей части поражает легкие. Она вызывает значительное количество случаев туберкулеза у людей. Это была вторая по значимости инфекционная причина смерти после COVID-19 в 2020 году, в результате чего погибло 1,5 миллиона человек.

Если правильно подобрать антибиотики, туберкулез можно вылечить. Однако терапия занимает много времени, а множество людей, входящих в группу риска, не имеют доступа к адекватной медицинской помощи.

Справка. Лекарственно-устойчивый туберкулез может развиться, когда люди не проходят полный курс лечения или когда лекарства отсутствуют или имеют низкое качество. А из-за пандемии коронавируса, прогресс в лечении этого недуга во всем мире замедлился.

Как предотвратить устойчивость к антибиотикам

Поэтому, чтобы лучше понять, как развивается туберкулез и лучше его лечить, в новом исследовании впервые определили как предотвратить мутации лекарственной устойчивости до того, как они произойдут.

Ученые назвали эту концепцию "предварительной устойчивостью": когда болезнетворный организм, такой как вирус или бактерия, имеет более высокий риск развития устойчивости к лекарствам в будущем.

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Благодаря анализу тысяч бактериальных геномов, исследование можно применить к другим инфекционным заболеваниям.