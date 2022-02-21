"Побочное действие" COVID-19

Исследователи предупредили, что коронавирус, с которым человечество борется уже два года, повышает вероятность развития депрессии, тревоги, стресса, расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, ухудшением когнитивных (умственных) функций и проблем со сном.

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Специалисты изучали психическое состояние более 153 тысяч пациентов, получивших положительный результат COVID-теста. Все они в течение последних двух лет не имели проблем с психическим здоровьем.

Ученые учитывали демографические показатели, другие состояния здоровья. Результаты были однозначными – коронавирус имеет заметное влияние на психическое здоровье.

Нация, находящаяся в тяжелом состоянии

Это говорит нам о том, что у миллионов людей, которые болели коронавирусом, развиваются проблемы с психическим здоровьем. Это делает нас нацией, которая находится в тяжелом состоянии,

– заявил автор статьи Зияд Аль-Али.

По словам ученого мир может догнать новая, уже опиоидная эпидемия, что может привести к росту суицидальных мыслей и наклонностей у людей.

Предупреждение ученого! Это "шторм", который назревает на наших глазах – еще одна опиоидная эпидемия через 2 – 3 года, еще один кризис самоубийств.

В исследовании говорится, что прежде всего в группе риска проблем с психическим здоровьем, больные, которых госпитализируют. Однако, на самом деле под угрозой даже те, кто болеет бессимптомно.

Туманность и нарушения мозга

Исследователи также подтвердили, что у пациентов с коронавирусом на 80% чаще развивались когнитивные проблемы, такие как туманность мозга, растерянность и забывчивость, чем у тех, кто не болел.

У них была на 34% больше вероятность развития расстройств, связанных с употреблением опиоидов, возможно, от лекарств, предназначенных для обезболивания.

Также на 20% чаще развивались расстройства, связанные с употреблением неопиоидных веществ, в частности алкоголизм.

Как предотвращать последствия и вероятности новой эпидемии

Раннее выявление и лечение психических расстройств и нарушений у COVID-больных может иметь решающее значение, а такие исследования показывают очевидную необходимость наблюдения за пациентами в течение длительного времени.

Ученый подчеркнул, что угроза развития психических заболеваний будет существовать до тех пор, пока продолжает циркулировать вирус.

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