Во многих странах мира действует запрет на эксперименты с человеческими зародышами, которым более 14 дней. Но биологи и биоэтики считают эти правила устаревшими. И что они препятствуют исследованиям онтогенеза.

Увеличение допустимых сроков изучения эмбрионов может привести к важным открытиям в области медицины и фертильности. Поэтому ученые предлагают снять полный запрет и заменить его на осторожный и контролируемый подход, который позволит получить новые научные результаты.

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Со времени первого успешного рождения ребенка в результате искусственного оплодотворения в конце 1970-х исследования на человеческих эмбрионах были ограничены 14-дневным периодом. За это время обычно заканчивается имплантация зародыша в матке. Отдельные государства и международные нормы запрещают ученым культивировать человеческие эмбрионы старше двух недель, когда начинают формироваться основные ткани организма и зародыш не может разделиться на однояйцевых близнецов. Словом, запрет позволяет ученым изучать эмбрион только до момента обретения биологически уникальных черт.

Группа биоэтиков и ученых из разных стран мира под руководством исследователей из Кейсовского университета обратились к законодателям и Международному сообществу исследования стволовых клеток (ISSCR) с призывом обдумать "осторожный, поэтапный подход" к научным проектам с использованием человеческих эмбрионов, продолжительность жизни которых превышает 14 дней.

Но авторы отметили, что сначала стоит оценить научные основания для этого.

Любой предложенный проект должен служить важным целям, которых нельзя адекватно достичь другими способами,

– подчеркивают ученые.

Потенциальные преимущества изучения человеческого эмбриона

Возможность понять, как возникают нарушения развития различных органов,

Разработка терапии причин бесплодия,

Обнаружение причин пороков развития и их устранение.

Авторы обращения предлагают ввести 6 принципов, которые можно использовать для снятия ограничения в каждом конкретном случае. К примеру, сначала нужно убедиться в осуществимости процедуры культивации, а затем оценить, будут ли эксперименты достаточно информативными, чтобы использование эмбриона было оправданным.

К другим принципам относятся обязательное рецензирование работ квалифицированными и независимыми специалистами, а также необходимость открытого обсуждения результатов.

В реальности предлагаемый подход кажется единственным путем вперед, как с научной, так и с правовой точек зрения,

– добавили авторы обращения.