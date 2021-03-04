Американские эксперты прогнозируют то, что вакцина против коронавируса станет доступной для детей лишь в начале 2022 года.

Речь идет о детях до 13 лет. Зато старшие смогут получить прививку от COVID-19 уже этой осенью, заявил главный инфекционист США, директор Национального Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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Сейчас мы ожидаем, что по результатам клинических испытаний уже к осени старшеклассники смогут пройти вакцинацию. Я не уверен, что это будет до первого учебного дня, но это произойдет где-то осенью,

– заявил эксперт.

Энтони Фаучи отметил, что дети от 6 до 12 лет получат доступ к прививке от коронавируса лишь со следующего года.

"Они не смогут пройти вакцинацию, пока клинические испытания их группы не будут завершены, что, вероятно, произойдет не ранее, чем в конце этого года. Однако, скорее всего, речь о первом квартале 2022 года", – добавил он.

К слову, США прекратили возглавлять рейтинг по заболеваемости коронавирусом в мире. 2 марта первое место по количеству заболевших COVID-19 заняла Бразилия.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала