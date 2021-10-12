Твиндемия – это двойная пандемия коронавируса и гриппа

Ученые из Университета Питтсбурга сообщили об угрозе "твиндемии" – сочетание двух эпидемий вирусов. Ученые опасаются, что сезон гриппа может совпасть с ростом количества больных коронавирусом.

Внимание ВОЗ таки одобрило вакцинацию тремя дозами

Моделирование, которое провели ученые, свидетельствует о том, что прошлогодний сезон гриппа прошел без особых всплесков заболеваний.

Снижение уровня заболеваемости гриппом, по словам ученых, было связанным карантинными мерами против COVID-19, которые сработали также и против гриппа. Однако, в этом году вирус может быть сильнее, поскольку люди уже не так строго соблюдают карантинные условия.

Кроме того, естественный иммунитет к вирусу гриппа формируется в результате его циркуляции среди населения. Так, в прошлом году заболеваемость была низкой – иммунитета среди населения фактически нет, как следствие – риски заболеть гриппом – выше!

Иммунитет к гриппу зависит от нескольких факторов:

как быстро мутируют штаммы РНК-вируса,

насколько нынешний штамм похож на тот, с которым организм впервые столкнулся,

похож ли этот штамм на те, которые человек перенес ранее,

и насколько давно было инфицирование.

И, конечно, на передачу вируса влияет взаимодействие между людьми, массовые собрания, ношение индивидуальных средств защиты. Важно также то, насколько успешно была вакцинация.

Вакцинация против гриппа важна в этом сезоне! Коллективный иммунитет, полученный от вакцинации, зависит от количества людей, которые получили вакцину от гриппа в этом сезоне, и того, насколько эта вакцина эффективна против конкретного штамма.

Почему возможна твиндемия

Стоит заметить, что пока не было исторических примеров одновременных эпидемий. Поэтому эпидемиологические и статистические методы не подходят для прогнозирования предстоящего осенне-зимнего периода.

Ученые провели два моделирования того, каким образом прошлогодний сезон гриппа может повлиять на количество заболеваний в 2021 – 2022 годах.

Оба из них показали, что в этом году ожидается гораздо большее число заражений гриппом, чем обычно.