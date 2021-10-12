Твиндемия – это двойная пандемия коронавируса и гриппа
Ученые из Университета Питтсбурга сообщили об угрозе "твиндемии" – сочетание двух эпидемий вирусов. Ученые опасаются, что сезон гриппа может совпасть с ростом количества больных коронавирусом.
Внимание ВОЗ таки одобрило вакцинацию тремя дозами
Моделирование, которое провели ученые, свидетельствует о том, что прошлогодний сезон гриппа прошел без особых всплесков заболеваний.
Снижение уровня заболеваемости гриппом, по словам ученых, было связанным карантинными мерами против COVID-19, которые сработали также и против гриппа. Однако, в этом году вирус может быть сильнее, поскольку люди уже не так строго соблюдают карантинные условия.
Кроме того, естественный иммунитет к вирусу гриппа формируется в результате его циркуляции среди населения. Так, в прошлом году заболеваемость была низкой – иммунитета среди населения фактически нет, как следствие – риски заболеть гриппом – выше!
Иммунитет к гриппу зависит от нескольких факторов:
- как быстро мутируют штаммы РНК-вируса,
- насколько нынешний штамм похож на тот, с которым организм впервые столкнулся,
- похож ли этот штамм на те, которые человек перенес ранее,
- и насколько давно было инфицирование.
И, конечно, на передачу вируса влияет взаимодействие между людьми, массовые собрания, ношение индивидуальных средств защиты. Важно также то, насколько успешно была вакцинация.
Почему возможна твиндемия
Стоит заметить, что пока не было исторических примеров одновременных эпидемий. Поэтому эпидемиологические и статистические методы не подходят для прогнозирования предстоящего осенне-зимнего периода.
Ученые провели два моделирования того, каким образом прошлогодний сезон гриппа может повлиять на количество заболеваний в 2021 – 2022 годах.
Оба из них показали, что в этом году ожидается гораздо большее число заражений гриппом, чем обычно.