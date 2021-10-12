Ученые прогнозируют твиндемию этой осенью: что это значит
Источник:ScinceAlert
В этом сезоне эпидемия гриппа может быть масштабной. А высокая патогенность штамма Дельта может стать причиной опасного сочетания инфекционных заболеваний или твиндемии.
Твиндемия – это двойная пандемия коронавируса и гриппа
Ученые из Университета Питтсбурга сообщили об угрозе "твиндемии" – сочетание двух эпидемий вирусов. Ученые опасаются, что сезон гриппа может совпасть с ростом количества больных коронавирусом.
Внимание ВОЗ таки одобрило вакцинацию тремя дозами
Моделирование, которое провели ученые, свидетельствует о том, что прошлогодний сезон гриппа прошел без особых всплесков заболеваний.
Снижение уровня заболеваемости гриппом, по словам ученых, было связанным карантинными мерами против COVID-19, которые сработали также и против гриппа. Однако, в этом году вирус может быть сильнее, поскольку люди уже не так строго соблюдают карантинные условия.
Кроме того, естественный иммунитет к вирусу гриппа формируется в результате его циркуляции среди населения. Так, в прошлом году заболеваемость была низкой – иммунитета среди населения фактически нет, как следствие – риски заболеть гриппом – выше!
Иммунитет к гриппу зависит от нескольких факторов:
- как быстро мутируют штаммы РНК-вируса,
- насколько нынешний штамм похож на тот, с которым организм впервые столкнулся,
- похож ли этот штамм на те, которые человек перенес ранее,
- и насколько давно было инфицирование.
И, конечно, на передачу вируса влияет взаимодействие между людьми, массовые собрания, ношение индивидуальных средств защиты. Важно также то, насколько успешно была вакцинация.
Вакцинация против гриппа важна в этом сезоне!
Коллективный иммунитет, полученный от вакцинации, зависит от количества людей, которые получили вакцину от гриппа в этом сезоне, и того, насколько эта вакцина эффективна против конкретного штамма.
Почему возможна твиндемия
Стоит заметить, что пока не было исторических примеров одновременных эпидемий. Поэтому эпидемиологические и статистические методы не подходят для прогнозирования предстоящего осенне-зимнего периода.
Ученые провели два моделирования того, каким образом прошлогодний сезон гриппа может повлиять на количество заболеваний в 2021 – 2022 годах.
Оба из них показали, что в этом году ожидается гораздо большее число заражений гриппом, чем обычно.
Обратите внимание! В Центре общественного здоровья Минздрава по запросу 24 канала рассказали, что во время эпидемиологического сезона 2021 – 2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.
Так, согласно данным государственного реестра лекарственных средств с обновленным составом штаммов зарегистрированы следующие вакцины для профилактики гриппа:
- ИНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.
- ДЖИСИ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расцепленный Вирион, инактивированный), Корея.
- ВАКСИГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырех валентная, инактивированная, Франция.