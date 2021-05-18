Команда исследователей из Франции и разработчики из компании NEOVACS представили новую вакцину от астмы, которая способна обеспечить долговременную защиту от изнурительных симптомов астмы, а также снизить их тяжесть в тяжелых случаях.

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Почему это важно

Для аллергической астмы характерна гиперчувствительность к определенным аллергенам, чаще всего к пылевым клещам. Влияние пылевых клещей и других аллергенов приводит к выработке иммуноглобулина Е (IgE) и воспалительных цитокинов (IL-4 и IL-13) в дыхательных путях. Эти события вызывают ряд реакций, приводящих в итоге к гиперчувствительности дыхательных путей, чрезмерной выработке слизи и эозинофилии.

Преимущества разработанной вакцины

Новая вакцина направлена на устойчивую выработку антител против IL-4 и IL-13. Испытания на моделях мышей показали, что в 90% грызунов уже через 6 недель наблюдались высокие уровни антител, а защита была долгосрочной.

Обратите внимание! Побочных эффектов ученые также не обнаружили.

Результаты тестирования препарата

Через год после инъекции 60% грызунов сохранили уровень антител, способный нейтрализовать IL-4 и IL-13. Вакцинация также значительно улучшила симптомы астмы.

Лечение снизило уровень IgE, эозинофилию, выработку слизи, а также гиперчувствительность дыхательных путей к пылевым клещам, показали наблюдения.

Перспектива профилактики

Это означает, что вакцина может использоваться как для профилактики астмы, так и для лечения заболевания, сделали вывод авторы. Сейчас команда готовится к проведению клинических испытаний.

Справка! Согласно статистике, около 350 миллионов людей в мире страдают от астмы и у 20% из них болезнь плохо поддается контролю имеющимися препаратами.