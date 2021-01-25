Онкологи из США обнаружили ранее неизученную связь между метаболизмом и активностью определенных ферментов, которые используют для своего разрастания раковые клетки. Открытие позволит разработать новые виды терапии рака на основе регулирования клеточного метаболизма.

Источник: ScinceDaily

Еще в 1921 году немецкий врач Отто Варбург сделал фундаментальное открытие – он обнаружил, что раковые клетки получают энергию из глюкозы странным образом: вместо того чтобы "сжигать" ее с помощью кислорода, раковые клетки действуют как дрожжи – ферментируют ее. За прошедшие сто лет ученые рассматривали различные гипотезы, которые объяснили это, но ни одно из этих объяснений не выдержало проверки временем.

К теме Терапия, без побочных эффектов полностью убивает рак: новый фототерапевтический агент

Какой ответ

Команда ученых из Мемориального онкологического центра им. Слоуна предложила новую версию, которая базируется на самой большой подборке результатов биохимических и генетических экспериментов.

Вероятно, что дело в ранее неизученной связи между метаболизмом и активностью ферментов из группы фосфоинозитидов-2-киназы (PI3K).

Это ключевая сигнальная молекула, которая действует почти как главнокомандующий в клеточном метаболизме. Когда клетки запускают метаболизм, активность киназы PI3К нарастает, а это, в свою очередь, усиливает стремление клетки к делению.

Перспектива открытия

Это открытие заставляет пересмотреть распространенное среди биохимиков мнение, что метаболизм является вторичным фактором относительно передачи сигналов в клетку.

Также открытие указывает на то, что влияние на метаболизм может стать эффективным способом предотвращения роста раковых клеток.