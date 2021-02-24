Исследователи медицинской школы Университета Миннесоты разработали два новых экспресс-диагностических теста для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Один из двух новых тестов предназначен для обнаружения вариантов COVID-19, а второй – для дифференциации коронавируса с другими заболеваниями, у которых есть похожие симптомы.

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Результаты исследования недавно были опубликованы в журнале Bioengineering. Несмотря на то, что многие люди надеются на вакцины от COVID-19, широкое распространение вакцин ожидается только через несколько месяцев.

Однако пока способность быстро и точно диагностировать COVID-19 является решающей для минимизации человеческих потерь и дальнейшего распространения вируса.

Технология обоих тестов использует передовую систему CRISPR / Cas9.

Первый тест – это экспресс-диагностический тест, который может различать варианты COVID-19. Он может быть выполнен без специального опыта или оборудования и использует технологию, аналогичную домашнему тестированию на беременность. Тест дает результаты примерно через час.

Второй тест – более чувствительный тест, который позволяет исследователям одновременно анализировать один и тот же образец на COVID-19 (SARS-CoV-2), грипп A и B и респираторно-синцитиальный вирус путем измерения флуоресценции (свечения).

Чтобы предоставить доступ к своей новой технологии тестирования поставщикам медицинских услуг и населению, исследователи еще изучают способы расширения масштабов и лицензирования своих новых диагностических средств.