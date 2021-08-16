Ученые разработали необычный способ подавить распространение всех штаммов коронавируса

Ученые из Израиля и США обнаружили, что смесь из нанотел определенного животного может остановить распространение коронавируса, в частности и такие мутации как Дельта-штамм. Так, ламы и альпаки дают антитела, которые ученые могут превратить в эффективное оружие против коронавируса.

По словам специалистов, их можно взять за основу при разработке инновационных препаратов и вакцин от коронавирус. Об этом свидетельствуют уже рецензируемые результаты исследования.

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Лекарства уже создали

По словам доктора Дины Шнайдман-духови из Школы инженерии и информатики Еврейского университета, создали лекарство на основе "коктейля" собранных антител. Это позволит нейтрализовать коронавирус уже на ранних стадиях лечения.

Нанотела нейтрализуют вирус

. Нанотела – это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, которые производят ламы естественным путем в ответ на инфекцию.

В ходе исследования ученые обнаружили, что коктейль из нанотел лам способен нейтрализовать вирус и предотвратить дальнейшее инфицирование и развитие тяжелых форм COVID-19. Перед тем сделали прививку конкретной черной ламе, на имя Уолли, кусочком белка коронавируса. Через 2 месяца лама произвела нанотела против вируса.

В ходе своей работы исследователи выделили 8 нанотел, способных связываться с участками белков-шипов коронавируса, к которым не имеют доступа традиционные антитела, которые вырабатывает человеческий организм.

Ученые также убедились, что некоторые из них работают как против штаммов Альфа, так и против Дельта. Так что, вероятно, они будут работать и против других мутаций.

Средство еще клинически испытывают

По словам Шнайдман-духови, сейчас средство еще находится на стадии клинических испытаний и не получило разрешения на использования в больницах. Однако исследователи рассчитывают на быстрое начало его применения.

Отмечают, что подобный препарат можно было бы применять и в качестве профилактики тем, кто контактировал с диагностированными больными COVID-19.