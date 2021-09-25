Благодаря ему по анализу крови можно обнаружить более 50 видов бессимптомного рака. Его уже одобрили в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк.

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Новейший метод, как утверждают ученые, более безопасный и потенциально более точный, чем биопсия, когда у пациента забирают кусочек опухоли.

Как работает тест

Тест Galleri обнаруживает изменения во фрагментах генетического кода, бесклеточных ДНК, которые попадают в кровь вследствие определенных процессов, которые происходят из-за появления опухоли.

Потенциально тест может показать наличие рака на ранней стадии.

О начале полномасштабного испытания нового метода диагностики рака уже объявила Национальная служба здоровья Великобритании. Привлечь планируют 140 тысяч добровольцев от 55 до 70 лет.

У них возьмут кровь, а потом пригласят сдать повторные анализы через год и через два. Далее ученые будут анализировать изменения.

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Также недавно стало известно, что специалисты Массачусетского института технологий обнаружили, что вакцинация против определенных раковых белков может усиливать реакцию Т-клеток. Она сокращает объем опухоли у мышей. Так, ученые стали на шаг ближе к разработке вакцины от рака.