Ученые разработали новый метод определения рака на ранних стадиях: его уже одобрили

Специалисты из американской компании Grail из Сан-Франциско (штат Калифорния, США) создали специальный тест под названием Galleri. Он должен помочь определить рак на ранней стадии.

Благодаря ему по анализу крови можно обнаружить более 50 видов бессимптомного рака. Его уже одобрили в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк.

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Новейший метод, как утверждают ученые, более безопасный и потенциально более точный, чем биопсия, когда у пациента забирают кусочек опухоли.

Как работает тест

Тест Galleri обнаруживает изменения во фрагментах генетического кода, бесклеточных ДНК, которые попадают в кровь вследствие определенных процессов, которые происходят из-за появления опухоли.

Потенциально тест может показать наличие рака на ранней стадии.

О начале полномасштабного испытания нового метода диагностики рака уже объявила Национальная служба здоровья Великобритании. Привлечь планируют 140 тысяч добровольцев от 55 до 70 лет.

У них возьмут кровь, а потом пригласят сдать повторные анализы через год и через два. Далее ученые будут анализировать изменения.

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Также недавно стало известно, что специалисты Массачусетского института технологий обнаружили, что вакцинация против определенных раковых белков может усиливать реакцию Т-клеток. Она сокращает объем опухоли у мышей. Так, ученые стали на шаг ближе к разработке вакцины от рака.