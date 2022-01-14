Ученые смогли победить сепсис

Сепсис – это тяжелое системное воспаление, которое быстро приводит к нарушению функции внутренних органов и нередко заканчивается смертью. Ежегодно от сепсиса умирают около 11 миллионов человек.

Ученые из Бразилии нашли способ предупредить сепсис с помощью уже доступного и безопасного для человека препарата.

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Что происходит с организмом при сепсисе

Белок гасдермин D участвует при поражении внутренних органов в случае сепсиса – инфекционном заражении крови. Полиорганная недостаточность может быстро приводить к тяжелым осложнениям и смерти, поэтому новые целевые методы лечения очень нужны.

Сейчас ученые увидели, что если заблокировать экспрессию гасдермина D у мышей с сепсисом, органы испытывают меньшее поражение, в частности не происходит отек легких, а шансы на выживание выше, чем в группе контроля. Понимая этот механизм, ученые искали способы, которые помогли бы заблокировать гасдермин D.

Результаты новой терапии

Впоследствии они обратили внимание на препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам, который способен подавлять гасдермин D, поэтому решили протестировать его на моделях мышей.

На фоне лечения препаратом выживаемость составляла 60%, а в группе контроля всего 20%. Кроме этого, у животных было меньше поражений тканей и признаков воспаления в крови.

Действие препарата заключается в предотвращении высвобождения иммунными клетками нейтрофилами так называемых сетчатых ловушек, которые в экстремальных условиях становятся токсичными для клеток и поражают здоровые ткани.

Уже доказанная безопасность дисульфирама отрывает возможности для проведения клинических испытаний препарата среди пациентов с сепсисом, после которых ученые смогут оценить его потенциал в клинической практике.