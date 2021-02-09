Сейчас пациенты с ВИЧ ежедневно и пожизненно должны принимать курс антиретровирусных препаратов, а медицина не способна полностью уничтожить инфекцию. Специалисты выявили новый, перспективный метод включения клеточной реакции, которая стимулирует иммунную систему на уничтожение зараженных клеток.

Метод, разработанный учеными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, основанный на инфламмасоме CARD8 – так называемой "сигнализации" иммунной системы, которая выявляет белок ВИЧ-протеаза и маркирует его для дальнейшего разрушения.

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Как работает новый метод

Пока вирус внутри клетки, и где CARD8 еще имеет возможность оповестить иммунную систему о вторжении, ученые предлагают атаковать его. Так организм пациента можно полностью очистить от спящего ВИЧ.

Более того, на это способен один из препаратов, который делает ВИЧ-протеазу снова активной, а именно эфавиренз, который уже применяется в лечении этого заболевания.

Перспективы исследования

Испытание метода на человеческих клетках показало, что он успешно справляется с уничтожением инфекции. И даже эффективен против различных подвидов ВИЧ, распространенных по всему миру.

Следующим этапом исследований станут испытания на животных, после чего ученые планируют начать клинические испытания.