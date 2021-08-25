Ученые создали ГМО с человеческим геном ожирения: какой это дало результат

Ученые придумали необычный способ выращивания большего картофеля. Они встроили в растение человеческий ген, который связан с ожирением и жировой массой.

В новом исследовании ученые описали, как пересадка человеческого белка, способствующего росту сельскохозяйственных культур, может привести к появлению более крупных плодородных растений, что повысит урожайность сельскохозяйственных культур на 50%.

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По словам ученых, их открытие может привести к выращиванию большего количества продуктов питания, которые не занимают больше места для сельского хозяйства. Это в свою очередь поможет в борьбе с глобальным голодом, не увеличивая влияние на климат.

Как создали ГМО картошку

В исследовании ученые использовали белок, ассоциированный с жировой массой и ожирением (FTO). У растений нет белка, похожего на FTO, и рост растений поддерживается и регулируется широким спектром генов. Поэтому, когда FTO встраивается в растение, его ничто не угнетает.



Справа картофель, полученный после встраивания FTO / Фото: Nature

Неожиданный результат

Исследователи были удивлены тем, что этот эффект привел к появлению более крупного картофеля.

Это была действительно смелая и странная идея. Честно говоря, мы не ждали каких-то серьезных результатов,

– отметили ученые.

На данный момент исследование находится на очень ранней стадии, поэтому не стоит ожидать появление генно-модифицированного картофеля на полках магазинов в ближайшее время. Ученые планируют провести ряд исследований безопасности и репликации, чтобы убедиться, что их результаты были не просто отклонением от нормы.