Новое открытие позволит ученым ответить на важные вопросы человеческой фертильности. К примеру, почему искусственное оплодотворение часто не дает желаемых результатов. Также это даст возможность исследовать одну из стадий человеческого развития так, как никогда раньше.

Несколько команд из разных университетов поняли, как имитировать бластоцисты, подтолкнув выращенные в пробирке человеческие клетки к образованию кластеров, идентичных настоящим.

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Что такое фаза бластоцисты

Фаза бластоцисты начинается примерно через 5 дней после оплодотворения и длится всего несколько дней. Это первая стадия, во время которой происходит дифференциация клеток по типу. Также она запускает важное событие – имплантацию, когда бластоциста закрепляется в матке и начинает взаимодействовать с материнскими клетками, формируя плаценту.

Человеческий эмбрион на стадии бластоцисты меньше миллиметра в диаметре и может содержать до 100 клеток. Но этот этап давно привлекал внимание биологов и врачей – на этой стадии часто случаются выкидыши и начинают развиваться близнецы.

Результаты ученых

Для создания человеческих бластоцистов биологи из Техасского университета использовали зародышевые стволовые клетки, изолированные от человеческих бластоцист. Исследователи уже знали, что при определенных условиях эти клетки могут сформировать новые клетки каждого из трех типов. Команда продемонстрировала, что под действием двух молекулярных смесей клетки становятся как две капли похожи на бластоцисты.

Вторая группа из австралийского Университета Монаш разработала другой рецепт создания бластоцисты. Ученые обратили внимание, что переходные клетки, которые еще не полностью превратились в индуцированные плюрипотентные клетки, могут порождать все 3 типа клеток, имеющихся в бластоцисте. Если создать им соответствующие условия, они образуют сферы, очень похожие на бластоцисты.

Обе команды ученых доказали, что созданные ими бластоцисты обладают многими характеристиками человеческих бластоцист. Они имеют примерно такое же число клеток и они имеют такие же гены. А в чашке для культивирования они воспроизводят те же ранние этапы имплантации.