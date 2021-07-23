Задерживают и обезвреживают: ученые создали ловушки для вирусов из ДНК-материала

Исследовательская группа из Мюнхенского технического университета разработала новый метод лечения вирусных инфекций путем создания ловушек. Команда сложила ДНК в нанокапсулы, которые способны задерживать вирусы и делать их безвредными.

Новая стратегия уже показала хорошие результаты во время тестирования в лабораторных условиях. Ученые надеются, что она также может быть эффективной против вирусов короны.

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О создании ловушек

За последние несколько лет команда экспериментировала с программированием ДНК, чтобы сложить ее в блоки и пластинки, а затем собрать в форму, напоминающую оригами. В своей новой работе исследователи решили узнать, смогут ли они применить эту технологию для изготовления полых тел размером с вирус, которые зажали бы его и предотвратили заражение клеток.

Они начали с фигуры под названием икосаэдр, состоящей из 20 треугольных поверхностей. Используя ДНК-оригами, они создали полуоболочку из 180 субъединиц, а ее центр выровняли молекулами, которые связываются с вирусами. Чтобы уловители не разлагались в жидкостях организма, наружные поверхности облучили ультрафиолетовым светом и обработали полиэтиленгликолем и олиголизином.

Изготовленные ловушки ученые протестировали на лабораторных клеточных культурах, содержащих сыворотку мыши, а также человеческие клетки и вирусы. В течение 24 часов структуры оставались стабильными в сыворотке крови и успешно захватывали 2 различных типа вирусов: гепатит В и аденоассоциированные вирусы. В обоих случаях ловушки препятствовали вирусам заражать клетки человека.

Даже простая полуоболочка правильного размера демонстрирует заметное снижение активности вируса. Если мы поместим 5 мест привязки вируса изнутри, например, соответствующие антитела, мы уже сможем блокировать вирус на 80%, а если включим больше, то достигнем полной блокировки,

– говорит автор исследования Хендрик Дитц.

Другие применения ловушек

Следующим этапом, говорят исследователи, будет испытание ловушек на мышах. Также они ожидают, что человеческий организм будет хорошо их переносить. Но в конечном итоге команда надеется, что основную технологию построения наноструктур с ДНК-оригами, можно будет использовать в других программах, в частности: