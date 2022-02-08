Ученые создали новые тесты, которые определяют COVID за 4 минуты
Источник:AFP
ПЦР-тест считают наиболее точным, чтобы выявить коронавирус. Впрочем, результата нужно ждать несколько часов.
Исследователи из Университета Фудань в Шанхае заявили, что имеют быстрое, но не менее точное решение. Они разработали новый тест на коронавирус, который дает результаты в течение 4 минут.
Интересно KSE прогнозирует рост смертности от коронавируса в Украине
Что известно про новый тест
Команда ученых заявила, что они используют специальный датчик для анализа генетического материала из мазков. Это может уменьшить потребность в длительных лабораторных тестах на COVID-19.
Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированное и портативное устройство-прототип и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем за 4 минуты,
– говорится в заявлении.
Более того, как заявили ученые, их метод не только быстрый, но и простой в эксплуатации, имеет высокую чувствительность и портативность.
Уже провели первые исследования
Сначала они взяли образцы у 54 человек в Шанхае:
- 33 из них были инфицированы коронавирусом;
- среди которых были люди с лихорадкой, не имевшие коронавируса;
- больные гриппом;
- здоровые добровольцы.
Параллельно проводили ПЦР-тестирование. Как заявили специалисты, результаты их метода идеально совпадают с тестами ПЦР.
Внимание Насколько безопасны вакцины против коронавируса для людей с раком
Лучше, чем ПЦР
Исследователи также заявили, что после разработки их тестовое устройство можно использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, в частности в аэропортах, медицинских учреждениях и даже дома.