Как и когда его вводить – решает сама женщина. Более того, он может также и предотвращать инфекции, передающиеся половым путем.

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Новейшее средство против нежелательной беременности и не только

Американские ученые разработали моноклональные антитела против сперматозоидов – Human Contraception Antibody (HCA). Они являются безопасными и дают сильную агглютинацию (то есть слипание) сперматозоидов.

HCA, по-видимому, подходят для использования в качестве противозачаточного средства,

– пояснила профессор медицины Дебора Андерсон.

Она добавила, что препарат содержится в растворимой пленке и вводится вагинально. Его можно использовать по требованию, а не регулярно.

Справка. Несмотря на доступность множества эффективных методов контроля над рождаемостью, более 40% беременностей во всем мире являются нежелательными, говорят ученые.

Исследователи также полагают, что HCA можно комбинировать с другими антителами, например, против ВИЧ и вируса простого герпеса, для многоцелевой технологии профилактики.

Как испытывают эффективность препарата

Чтобы оценить, насколько препарат подходит для контрацепции, исследователи протестировали HCA в лабораторных условиях.

Препарат смешивали со спермой здоровых волонтеров. Потом его тестировали.

В течение 15 секунд сперма становилась неподвижной и крепко слипалась.

Исследователи также обнаружили, что HCA не вызывают воспаления влагалища.

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Сейчас HCA проходит клинические испытания фазы I. Благодаря своей эффективности и профилю безопасности, препарат может восполнить пробелы в области контрацепции, считают исследователи.

"HCA могут применять женщины, которые по разным причинам не используют доступные сейчас методы контрацепции", – сказала Андерсон.