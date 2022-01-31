Ученые создали пластырь для заживления ран: как он работает

Группа исследователей из Университета электронных наук и технологий Китая разработала специальный пластырь для ускорения заживления ран. Прибор уже протестировали на лабораторных крысах.

На протяжении тысячелетий люди искали способы ускорить заживление ран. Теперь ученые создали электрически заряженный пластырь из тонкой пленки, который помогает ранам заживать быстрее.

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Предыдущие исследования показали, что с помощью электрического тока раны заживают быстрее. К сожалению, этот подход был довольно ограниченным, поскольку разработанное оборудование было довольно громоздким и сложным. Но ученые из Китая создали небольшой гибкий пластырь, который использует целебные свойства электричества без необходимости такого оборудования.

Что известно о разработке

Пластырь состоит из 4 слоев:

Верхний и нижний слои изготовлены из электрически заряженного пластика и получают свой заряд при контакте с кожей.

Один из средних слоев изготовлен из силиконового каучука, который помогает пластырю повторять контуры кожи.

Другой слой изготовлен из сплава с памятью формы. Его цель – сблизить края раны.

Несмотря на все наполнение, пластырь имеет всего 0,2 миллиметра толщины.



Принцип работы пластыря для заживления ран / изображения Science Advances

Результаты исследований на крысах

Исследователи накладывали пластырь на прямые и круглые виды ран у подопытных крыс. Сравнив скорость заживления с другими типами повязок и с неперевязанными ранами ученые обнаружили, что круглые раны, обработанные пластырем, зажили на 96,8% через 8 дней. Зато другие виды повязок справились за это время лишь на 76,4 -79,9%. Между тем раны, на которые не накладывали никаких повязок, зажили лишь на 45,9%.

При заживлении прямолинейных ран исследователи получили те же результаты. Хотя те заживали быстрее, чем круглые, так как первым нужно значительно меньше новой кожи для заживления.

Ученые планируют продолжать совершенствовать функции своего пластыря и продолжать исследования.