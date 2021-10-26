В рамках исследования специалисты пришли к выводу, что ультрафиолет достаточно популярный как средство для стерилизации. В то же время, при высоких дозах облучения он способен приводить к повреждению генома человека, что вызывает мутации в ДНК.

Также к теме: Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Воздействие света на размножение вируса

Ослабление инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно и безопасно препятствует вирусной инфекции и репликации.

Ученые экспериментальным путем подобрали такую ​​дозировку, которая убивает вирус SARS-CoV-2 независимо от того, находится ли он внутри живой клетки или за ее пределами. Исследовали созданные трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного человека.

Свет, уничтожающий коронавирус

На них воздействовали светом длиной волн 385, 405 и 425 нанометров. Первые показали уменьшение жизнеспособности клеток на 50%, вторые – на 25%, а волны длиной 425 нанометров не нанесли вред клеткам.

Даже в малых дозах это снизило вирусную нагрузку, а в высоких – уничтожило SARS-CoV-2 на 99,9%. Ученые также подобрали параметры инактивации бета-коронавирусов SARS-CoV-1 и MERS.

Результаты всех экспериментов исследователи проверили в двух независимых лабораториях. Ученые считают, что антиковидный светильник поможет победить коронавирус в странах с нехваткой вакцин.

Недавно фармацевтическая компания Merck подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на одобрение таблеток против COVID-19. EMA начал ускоренный процесс лицензирования препарата.