Украина еще не достигла пика смертности от коронавируса. Рост летальных случаев в стране ожидается в апреле. Кроме того, сейчас смертность от коронавируса уже превысила осенние показатели.

Ученые Национальной академии наук Украины отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

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Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля,

– говорится в сообщат Инне в НАН.

Кроме того, в отчете говорится, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней.

Смертность весенней волны уже превысила показатели осени

12 декабря был зафиксирован средненедельный рекорд смертности – 225 смертей за сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

Ранее средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев пока не превышало 205 новых смертей за день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю,

– заявили в НАН.

В то же время летальность от коронавируса составляет около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.